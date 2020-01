Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0022 --Polizeikontrollen in Gröpelingen--

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 09.01.20, 15 - 23 Uhr

Am Donnerstag führten uniformierte und zivile Polizeikräfte eine Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Einbruchs- und Straßenkriminalität in Gröpelingen durch.

Die Einsatzkräfte kontrollierten bis 23 Uhr diverse Personen und Fahrzeuge im Umfeld der Gröpelinger Heerstraße. Bei mehreren Drogendealern konnten Verkaufseinheiten Marihuana gefunden und beschlagnahmt werden. Des Weiteren wurden Platzverweise ausgesprochen und bei einem 21-jährigen Bremer ein gestohlenes Handy gefunden und beschlagnahmt. Ein Rauschgifthändler flüchtete zunächst zu Fuß, doch die Polizisten fanden ihn schnell in einem Gebüsch in der Lindenhofstraße. Bei dem 22 Jahre alten Mann fanden die Ermittler Kokain und zwei Mobiltelefone ohne Eigentumsnachweis. Zudem lag ein Haftbefehl vor, für ihn klickten die Handschellen. Auch die eingesetzten Diensthunde Kasper und Forrest waren fleißig und erschnüffelten zwei Drogenbunker. Bei der Überprüfung eines Autos schlugen die Vierbeiner erneut an. Ein Insasse hatte mehrere Verkaufseinheiten Kokain im Mund und hohe Bargeldsummen bei sich. Die Ermittlungen zu den Ergebnissen dauern an.

Die Polizei Bremen wird weiterhin in diesem Bereich regelmäßig konzentrierte Maßnahmen zur Bekämpfung der Kriminalität durchführen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell