POL-HB: Nr.: 0020 --Großeinsatz in Findorff

Ort: Bremen-Findorff, Findorffstraße Zeit: 08.01.20, 19.45 Uhr

Reizgas in einem Treppenhaus führte am Mittwochabend in Findorff zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Sechs Menschen, darunter fünf Kinder, erlitten leichte Verletzungen.

Ein Unbekannter versprühte das Reizgas im Flur eines Mehrparteienhauses in der Findorffstraße. Die Bewohner zweier Wohnungen im Erdgeschoss und in der ersten Etage öffneten die Türen, sodass die chemischen Stoffe hinein gelangten. Von den sechs leicht Verletzten wurden eine 29 Jahre alte Frau und drei vier, neun und zehn Jahre alte Kinder vorsorglich zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser gebracht.

Nach erfolgter Lüftung konnten alle Wohneinheiten durch die Feuerwehr wieder freigegeben werden. Während des Einsatzes wurde die Findorffstraße zwischen Admiralstraße und Sommerstraße gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

