POL-HB: Nr.: 0023--Falsche Wasserwerker unterwegs

Ort: Bremen-Huchting, Leeuwarder Straße Zeit: 9.1.20, 14 bis 14.30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag war in Huchting ein falscher Wasserwerker unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Ein Betrüger klingelte an der Haustür einer 87-Jährigen und gab vor, die Wasseranschlüsse überprüfen zu wollen. Die Seniorin ließ den angeblichen Handwerker zunächst in den Keller und anschließend in ihre Wohnung, um gemeinsam mit ihm die Wasserhähne im Badezimmer zu überprüfen. Währenddessen gelangten zwei weitere Männer in die Wohnräume und stahl der Rentnerin die Geldbörse und Bargeld.

Der Trickbetrüger war ungefähr 30 bis 35 Jahre alt, ca. 175 Zentimeter groß und schlank. Er hatte einen leichten Bart und war schwarz gekleidet. Seine beiden Komplizen sollen um die 40 Jahre alt und ebenfalls schwarz gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen wurde als dick beschrieben. Hinweisgeber melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362 3888.

Geben Sie Betrügern keine Chance! Die Polizei Bremen rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Verschließen Sie Ihre Wohnungstür und überprüfen selbst Ihren Wasseranschluss bzw. informieren Sie sich direkt bei den Stadtwerken. Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen. Wenn Sie im Zweifel sind, ziehen Sie einen Bekannten wie zum Beispiel einen Nachbarn hinzu. Mehr Hinweise und Ansprechpartner gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Telefon (0421) 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de .

