Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Zechpreller unterwegs

Germersheim (ots)

Wie erst bekannt wurde, ließ sich bereits am Sonntag, den 16.02.20, ein 53-jähriger Mann nachmittags innerhalb von wenigen Stunden in zwei unterschiedlichen Gaststätten in Germersheim bewirten. In der ersten Gaststätte verließ er trotz Aufforderung zu bezahlen, das Lokal und flüchtete. In der zweiten Gaststätte scheiterte der Versuch per EC-Karte zu bezahlen. Auch hier konnte er nicht bezahlen. Immerhin beglich er die letztere Rechnung wenige Tage später. Der Mann konnte zwischenzeitlich ermittelt werden.

