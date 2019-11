Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Schwerverletzte durch Kohlenmonoxidvergiftung

Lorch (ots)

Lorch: Kohlenmonoxidvergiftung - 2 Schwerverletzte

Aufgrund Kohlenmonoxidvergiftungen mussten am Montagnachmittag gegen 14:45 Uhr eine 50 Jahre alte Frau und ihre 15 Jahre alte Tochter in das Krankenhaus eingeliefert werden. Beide hatten sich in ihrer Wohnung eines Zweifamilienhauses im Fasanenweg aufgehalten, als sie aufgrund ihres Unwohlseins einen Notruf absetzten und um Hilfe baten. Der alarmierte Rettungsdienst stellte mit ihren mitgeführten CO-Meldern einen erhöhten Wert von Kohlenmonoxid fest. Die Messungen der alarmierten Feuerwehr bestätigten eine hohe Konzentration. Zur Ursachensuche wurde auch ein Schornsteinfeger hinzugezogen. Bislang ist bekannt, dass es sich um einen technischen Defekt handelt, die Ermittlungen dauern noch an.

Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Die Feuerwehr ist derzeit noch mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei war mit einer Streifenbesatzung im Einsatz.

