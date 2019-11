Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Überfall auf Lottogeschäft gescheitert - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Plüderhausen: Bei Sekundenschlaf von der Straße abgekommen

Ein 26-jähriger Fahrer eines VW Touran befuhr am Montag gegen 7.15 Uhr die Aichenbachstraße. Vermutlich war der Autofahrer übermüdet und kam infolgedessen von der Straße ab. Beim Aufprall auf eine Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Murrhardt: Lottostelle überfallen - Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen wurde eine Lotto-Stelle überfallen und dabei eine Frau leicht verletzt. Gegen 8.15 Uhr betrat ein mit einem Tuch maskierter Mann das Geschäft in der Hauptstraße. Dort bedrohte er eine 49-jährige Frau mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Geld. Weil die Frau der Forderung nicht nachkam, trat und schlug der Täter auf das Opfer ein. Erst als sich die 49-Jährige zur Wehr setzte, flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute in Richtung Riesbergsstraße. Die Frau ging sofort nach dem Vorfall vor das Ladengeschäft und rief um Hilfe. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Er war ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpulli, einer schwarzen Hose und einer Baseballmütze. Vor dem Gesicht trug er ein Tuch. Der Mann sprach mit einem ausländischen Akzent.

Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07151/9500 um sachdienliche Hinweise.

Waiblingen: Aufgefahren

Rund 4000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen auf der Alten Bundesstraße. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 7:20 Uhr die Alte Bundesstraße von Fellbach kommend in Richtung Waiblingen und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Renault-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf.

Remshalden-Geradstetten: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr, warfen bislang unbekannte Diebe die Terrassentür eines Vereinsheims im Stegwiesenweg ein und durchsuchten das komplette Gebäude. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Einbrecher auf der Suche nach Diebesgut nicht fündig und flüchteten ohne Beute wieder. Dafür hinterließen sie Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Murrhardt: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 22 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Fornsbacher Straße ein. Im Haus durchsuchten sie fast alle Räumlichkeiten und entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

