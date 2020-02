Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg/Pfalz - Weiterer Fahrraddiebstahl

Berg/Pfalz (ots)

Im Nachgang zu zwei Diebstählen von E-Bikes in Berg/Pfalz wurde ein weiterer Fahrraddiebstahl in der Nacht von Sonntag, dem 16. auf Montag, den 17.02.2020, gemeldet. In diesem Fall wurde ein schwarzes Jugendfahrrad der Marke Compel im Wert von 500 Euro aus dem Hof eines Wohnanwesens in der Straße Dornhecke entwendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell