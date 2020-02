Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - Hagenbach Starkstromkabel entwendet

Neupotz - Hagenbach (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum vom Montag, dem 17.02.2020, bis Donnerstag, dem 18.02.2020, auf dem Gelände eines Kieswerks in Neupotz etwa 400 laufende Meter Starkstromkabel und auf dem Gelände eines Kieswerks in Hagenbach etwa 100 laufende Meter Starkstromkabel. Die Kabel wurden in Stücke geschnitten und abtransportiert. Von einem Tatzusammenhang ist auszugehen.

