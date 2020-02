POL-PDLD: Edenkoben - Eibruchversuch - Tür hält stand

Polizeidirektion Landau

In der Nacht von Montag auf Dienstag (17./18.02.) versuchten bisher unbekannte Täter die Wohnungstür eines Einfamilienhauses In den Semmeläckern aufzuhebeln. Die drei-fach-gesicherte Tür hielt jedoch stand, sodass der Einbruch missglückte und die Täter von ihrem weiteren Vorhaben abließen. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei unter Tel 06323 9550.

