POL-PDLD: Rülzheim - LKW kommt von der Fahrbahn ab

Rülzheim (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:45 befuhr ein LKW die B 9 in Fahrtrichtung Süden. Wenige hundert Meter vor der Ausfahrt Rülzheim-Nord verlor der 67-jährige LKW-Fahrer aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen LKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Da sich der LKW im Seitenstreifen festgefahren hatte, musste der LKW abgeschleppt werden. Die rechte Fahrspur musste hierfür für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Flurschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

