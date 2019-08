Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: +++ZEUGEN GESUCHT+++Auffahrunfall auf der Braunschweiger Straße wirft Fragen auf

Gifhorn (ots)

Am 08.08.2019, gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau aus Gifhorn befuhr mit ihrem schwarzen VW Golf die Braunschweiger Straße stadteinwärts. An der Ampelkreuzung Ecke Sonnenweg musste sie aufgrund der roten Ampel anhalten. Während sie wartete fuhr ihr ein grauer Pkw Golf, besetzt mit drei männlichen Personen, hinten auf. Bei den drei Männern handelt es sich um zwei 18-jährige und einen 19-jährigen Syrer. Die 25-Jährige verständigte für die Unfallaufnahme die Polizei. Bevor diese eintraf hat im Unfallverursachenden Fahrzeug laut der Geschädigten ein Fahrerwechsel stattgefunden, sodass für die eingesetzten Beamten nicht 100%ig klar ist, welcher der drei Männer den Unfall verursacht hat. Entsprechend sucht die Polizei Zeugen zum Auffahrunfall. Wer kann sich an die beiden Pkw und die Insassen erinnern und kann Hinweise zu den Personen und dem Unfallhergang geben. Wem ist der graue Golf, besetzt mit den drei Männern vielleicht im Vorhinein aufgefallen und kann sich an den Fahrer erinnern. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizei in Gifhorn unter der 05371-980-0.

