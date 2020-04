Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Räuberischer Diebstahl

Ludwigsburg (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen noch unbekannten Täter, der am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr von der Mitarbeiterin eines Lebensmitteldiscounters in der Mercedesstraße in Sindelfingen beim Diebstahl beobachtet worden war. Die 52-Jährige sah, wie der Mann eine noch unbestimmte Anzahl an Spirituosen in seine Jacke steckte. Als der Unbekannte, der augenscheinlich alkoholisiert war, die Kasse passierte, ohne die Waren zu bezahlen, wurde er von der Mitarbeiterin angesprochen. Nachdem er daraufhin in Richtung Ausgang flüchten wollte, versuchte die 52-Jährige den Mann festzuhalten. Dieser riss sich allerdings los und schlug hierbei die Frau auf noch unbekannte Art und Weise ins Gesicht. Unterdessen hatte ein 31-Jähriger, der ebenfalls Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes ist, die Ausgangstür des Discounters verschlossen. Im Anschluss daran eilte er seiner Kollegin zu Hilfe und versuchte ebenso den Flüchtenden festzuhalten. Dieser konnte sich erneut losreißen und verließ den Markt über eine Fluchttür. Der 31-Jährige nahm die Verfolgung des Mannes auf, verlor diesen jedoch im Bereich der Bahnhofstraße/Gartenstraße aus den Augen. Eine umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Bei ihm soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren handeln, der circa 180 cm groß und vermutlich osteuropäischer Herkunft ist. Der schlanke Mann hat ein schmales Gesicht, eine Glatze mit Haarkranz und trug einen dunklen Schnauzbart. Darüber hinaus war er zur Tatzeit mit einer grünen, langen Jacke bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031 13-00, zu melden.

