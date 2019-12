Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drei Wohnungseinbrüche

Krefeld (ots)

Am Samstag (14. Dezember 2019) ereigneten sich drei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet Krefeld. In der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:20 Uhr hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung auf dem Bismarckplatz auf. Aus der Wohnung wurde Münzgeld entwendet.

In der Zeit von 17:55 Uhr bis 19:00 Uhr kletterten unbekannte Täter ebenfalls auf den Balkon einer Wohnung auf der Nelkenstraße. Nach dem sie die Balkontüre aufgehebelt hatten, durchwühlten sie die gesamte Wohnung.

Auf der Rumelner Straße gelangten drei Täter gegen 19:45 Uhr über den Balkon in eine Wohnung. Hier wurden sie durch die Wohnungsinhaber gestört. Die drei Täter konnten mit unbekannter Tatbeute in Richtung Bruchhöfe flüchten. Beschreibung der Täter: alle drei Männer hatten graue Arbeitsanzüge an, eine Person hatte schwarze Haare und war ca 1,80 m groß. Die sofortige Absuche nach den Personen verlief ohne Erfolg.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de .

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell