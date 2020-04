Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Balkonbrand nach Abflammen von Unkraut

Ludwigsburg (ots)

Eine aufmerksame Zeugin verständigte am Donnerstag gegen 23:00 Uhr Polizei und Feuerwehr, nachdem sie in Gemmrigheim in der Blondergasse gesehen hatte, wie ein Mann versuchte, ein Feuer auf seinem Balkon zu löschen. Der 58-Jährige hatte wohl am späten Nachmittag Unkraut auf dem Balkon abgeflammt, als dabei vermutlich ein Funke auf ein Kunststoffteil geriet. Nachdem es dann über Stunden schwelte, hatte es sich letztlich entzündet. Durch den Brand wurden Balkonmöbel, die Hausfassade und ein Fenster beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt. Nachdem das Feuer aus war, führte die Feuerwehr eine Hitzemessung durch. In der Folge musste das Gebäude nochmals abgelöscht werden. Die Feuerwehren Besigheim und Gemmrigheim waren mit vier Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort.

