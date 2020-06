Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kraftfahrzeugdiebstahl - Diebe lassen 2 PKW auf Scheibenbremsen zurück

Hiddenhausen (ots)

(um) Auf dem Gelände eines Autohändlers in Hiddenhausen an der Schweichelner Straße stahlen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag (09.06.) alle vier Räder zweier PKW. Beide Fahrzeuge, des Typ Skoda Oktavia, standen nur noch auf den Bremsscheiben auf dem Boden. Die Täter hinterließen damit einen Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

