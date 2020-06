Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verdächtige Person - Radfahrer unter Alkoholeinfluß

32051 Herford (ots)

Am Montagabend gegen 19.00 Uhr überprüften Polizeibeamte auf Grund von Zeugenhinweisen einen 24-jährigen Herforder in der Engerstraße. Der 24-Jährige hielt sich im Bereich eines Autohauses auf, wo er eine Sachbeschädigung begangen hatte. Als die Polizei dort eintraf, schwang sich der 24-Jährige auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Innenstadt. Nach wenigen Metern warf ein sein Fahrrad auf ein Grundstück und flüchtete hinter ein Wohngebäude. Die Polizeibeamten folgen dem Mann und fanden ihn, als er versuchte, sich in einem Brennnesselgebüsch zu verstecken. Der 24-jähige Herford stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weitere Hinweise auf mögliche Straftaten im Bereich des Autohauses werden durch das Kriminalkommissariat überprüft.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell