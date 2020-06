Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Wertvolle Werkzeuge bei Umbau gestohlen

Herford (ots)

Am Montagabend brachen Unbekannte in der Zeit von 19.00 - 20.45 Uhr in ein freistehendes im Umbau befindliches Wohnhaus in der Waldstraße in Elverdissen ein. Aus dem Wohnhaus wurden ein Bohrhammer der Marke Bosch, eine Flex und eine Stichsäge entwendet. Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

