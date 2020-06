POL-HF: PKW fährt über Grundstücksmauer- Zeugen werden durch Knall geweckt

Kreispolizeibehörde Herford

(sls) In den frühen Sonntagmorgen-Stunden (7.6.) kam es in Bünde zu ein Verkehrsunfall auf der Bergengruenstraße. Gegen 04.05 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall geweckt und konnten einen verunfallten Daimler-Chrysler auf einer Grundstücksmauer feststellen. Der 19-Jährige Fahrer des Daimlers befuhr zunächst die Claudiusstraße in Richtung Bindingstraße. In Höhe der Einmündung Bergengruenstraße kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die dortige Klinkermauer und kam letztendlich auf der Grundstücksmauer zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Das Fahrzeug wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

