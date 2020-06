Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kosmetikstudio

Herford (ots)

(mas) In der vergangenen Nacht (Fr./Sa., 05./06.06) kam es zu einem Einbruch in ein Kosmetikstudio an der Mindener Straße in Herford. Zur Zeit noch unbekannte Täter verschafften sich durch Einschlagen der Verglasung der Eingangstür Zutritt in das Objekt. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Über entwendetes Diebesgut können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf verdächtige Feststellungen, welche im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten unter der Telefonnummer 05221-888-0.

