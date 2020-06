Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Auffahrunfall mit vier beteiligten PKW

Kirchlengern (ots)

(mas) Gestern (Freitag, 05.06.), gegen 14.20 Uhr, kam es auf dem Ostring/ B239, im Einmündungsbereich der Autobahnabfahrt BAB 30, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 53-Jähriger aus Nieheim mit seinem BMW den Ostring aus Richtung Kirchlengern kommend in Richtung der Löhner Straße. Im Bereich der Autobahnabfahrt bemerkte dieser zu spät, dass sich verkehrsbedingt ein Rückstau gebildet hatte und fuhr auf den vor ihm verkehrsbedingt haltenden PKW eines 80-Jährigen aus Lübbecke auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW des 80-Jährigen auf den vor ihm haltenden PKW eines 35-Jährigen Herforders geschoben. Dieser wiederum wurde auf den PKW eines 57-Jährigen Herforders geschoben. Bei dem Unfall wurde die 84-Jährige Beifahrerin des 80-Jährigen Fahrzeugführers aus Lübbecke schwerverletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW des 35-Jährigen Herforders war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in mittlerer Höhe.

