FW-MK: Neuer Rettungswagen für die Feuerwehr Iserlohn

Rückblende: Am 13. April vergangenen Jahres wurde der Rettungswagen 1 der Berufsfeuerwehr Iserlohn auf einer Alarmfahrt in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Auf der Kreuzung Sümmerner Straße / Landhauser Straße stieß das Einsatzfahrzeug mit einem PKW zusammen. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt, der Rettungswagen wurde schwer beschädigt. Nun konnte die entstandene Fahrzeuglücke geschlossen werden. Seit wenigen Tagen steht ein neuer Rettungswagen bereit. Mit dem Fahrzeug hält auch eine neue Generation von Fahrtragen Einzug in den Rettungsdienst. Der elektrische Antrieb der neuen Trage ermöglicht der Besatzung ein besonders ergonomisches und rückenfreundliches Arbeiten. Auf Knopfdruck lässt sich der Patient anheben, absenken und ins Fahrzeug ein- bzw. ausladen. Mit der Fahrtrage vom Typ Stryker Power-PRO XT können Patienten mit einem Körpergewicht von rund 300 kg transportiert werden. Zukünftig werden alle Fahrzeuge des Rettungsdienstes der Iserlohner Feuerwehr auf das neue System umgestellt. Als Fahrgestell findet ein Mercedes Benz Sprinter 519 CDI mit einem 190 PS starken Motor Verwendung. Der Kofferaufbau der Firma Fahrtec konnte vom Unfallfahrzeug übernommen werden. Die medizinische Ausstattung des Rettungswagens besteht unter anderem aus einem EKG mit Defibrillator, einem Beatmungsgerät sowie verschiedenen Notfallrucksäcken und Taschen.

