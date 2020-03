Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Hunde helfen bei Personensuche in Balve

Iserlohn (ots)

Am Mittwoch den 11.03. wurde die Sondereinheit Rettungshunde Ortungstechnik um 09:00 Uhr zur Unterstützung der Polizei bei der Suche nach einer vermissten Person in Balve alarmiert. Nachdem zunächst zwei Mantrailer der Einheit die Spur der Vermissten verfolgten, übernahmen im Anschluss die Flächensuchhunde die weitere Suche in einem Waldgebiet. Leider blieb diese Suche erfolglos. Nachdem im Anschluss auch der Hubschrauber der Polizei, der mit hochauflösender Kamera und Wärmebildkamera ausgerüstet ist, keine neuen Erkenntnisse liefern konnte, wurde die Suche kurz vor Einbruch der Dunkelheit von dem zuständigen Einsatzleiter für diesen Tag beendet.

Insgesamt war die Sondereinheit der Feuerwehr Iserlohn mit neun Einsatzkräften und sechs Rettungshunden bis 19.40 Uhr im Einsatz.

