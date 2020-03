Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Jahresdienstbesprechung des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn

Am Freitag, den 07.02.2020 fand die Jahresdienstbesprechung des Feuerwehr-Spielmannszugs Drüpplingsen im Gerätehaus der Löschgruppe statt. Im vergangenen Spieljahr 2019 konnte der Spielmannszug 52 Termine vorweisen, an denen er musikalisch aktiv war. Neben den heimischen und auswärtigen Schützenfesten waren u.a. das Gemeinsame Spielen der Spielmannszüge aus dem Märkischen Kreis in Menden-Bösperde, welches in diesem Jahr selbst vom Spielmannszug Drüpplingsen ausgerichtet wurde, das Biwak der Drüpplingser Löschgruppe, die Einweihung des neuen Gerätehauses in Oestrich und der Besuch des befreundeten Youth Theatre in Wales besondere musikalische Highlights. Nach erfolgreich absolvierten Lehrgangsabschnitten beförderte Michael Zihn, der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, Marcel Auth, Anna Edelhoff, Ruben Genau, Miriam Göbel, Johanna Krähe und Kay Löser zu Ober-Feuerwehrmusikern. Nachdem Alexander Angelkorte nach jahrelanger Vorstandsarbeit das Amt des stellvertretenden Spielmannszugsführers aufgegeben hat, bilden nun Danny Dieckmann und Christian Haase neben Tambourmajor/Spielmannszugsführer Robert Haase die neue stellvertretende Spielmannszugsführung und wurden dazu bereits bei der Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr Iserlohn im Januar 2020 ernannt. Zuwachs konnte der Spielmannszug durch Johanna Krähe, Dustin Nobel, Nils Schröder, Dirk Wallis und Mika Wallis gewinnen, die einstimmig in den Spielmannszug übernommen wurden. Zurzeit besteht der Spielmannszug aus 70 Mitgliedern: 41 aktive, 17 Kindern/Jugendlichen und 12 Mitgliedern der Ehrenabteilung bzw. dem Traditionsspielmannszug.

