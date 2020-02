FW-MK: Jahresdienstbesprechung Löschgruppe Bremke

Feuerwehr Iserlohn

Am 07.02.2020 fand die Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Bremke mit Beteiligung von Christopher Rosenbaum (stellvertretender Amtsleiter) und Jörg Sengsmann (Zugführer Mitte) statt. Löschgruppenführer Marc Pelzing blickt auf ein übungs- und einsatzreiches Jahr 2019 zurück und ist mit seinen 33 aktiven Mitgliedern 84 mal zu verschiedensten Einsätzen ausgerückt. Neben den Einsätzen wurden 50 Übungsdienste absolviert und das Gerätehaus in zahlreichen Arbeitsstunden durch die Mitglieder umgebaut und renoviert. Aber nicht nur Arbeit prägte das Jahr der Löschgruppe, Hightlights wie der Ausflug an die Sorpe zu einem Ruderwettbewerb, das Sommerfest sowie Weihnachts- und Adventsfeier sorgten für eine wilkommene Abwechslung. Nach diesem erfolgreichen Jahr hatten sich M. Rennebaum, L. Sedowski und S. Engelbrecht ihre Beförderungen mehr als verdient.

Interessenten und Neuzugänge heißt die Löschgruppe herzlich Willkommen!

