Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl

Mainz (ots)

Am Freitagabend, 26.07.2019, melden gegen 19:00 Uhr Zeugen der Polizei Mainz eine männliche Person, die gerade am Mauritzenplatz ein Fahrrad entwenden würde. Die Zeugen können sukzessive den Standort des nun flüchtigen Verdächtigen melden. Dieser kann durch Kräfte der Polizei in einem Hinterhof in der Rochusstraße aufgespürt und anschließend festgenommen werden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 32-Jährigen. Da der Mann zudem Atemalkoholgeruch aufweist, wird ihm ein entsprechender Test angeboten. Dieser ergibt einen Wert von 2,88 Promille. Neben einer Anzeige wegen Fahrraddiebstahl kommt auf den 32-Jährigen nun auch eine wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

