POL-HF: Alkoholisiert mit Roller unterwegs- Zweimal von Polizei erwischt

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (7.6.) wurde ein 22-Jähriger aus Bünde gleich zweimal mit seinem Roller kontrolliert. Zunächst befuhr er gegen 01.40 Uhr die Bahnhofstraße in Bünde, wo er ihm Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und überprüft wurde. In der Atemluft des Bünders wurde deutlicher Alkoholgeruch durch die Polizeibeamten wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief positiv. Zudem gab er den Beamten gegenüber an, dass er auch Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Er wurde zur Polizeiwache nach Bünde verbracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er den Beamten auch nicht vorweisen. Obwohl ihm das Führen von Kraftfahrzeugen deutlich untersagt wurde, konnten Polizeibeamte ihn gegen 03.30 Uhr erneut mit seinem Roller fahrender Weise alkoholisiert auf der Bahnhofstraße feststellen. Er muss jetzt mit mehreren Anzeigen wegen diverser Verkehrsdelikte rechnen.

