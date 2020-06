Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zusammenstoß mit Müllfahrzeug

Löhne (ots)

(mas) Gestern (Freitag, 05.06.), gegen 16.15 Uhr, kam es auf der Bergkirchener Straße in Höhe der Einmündung Im Büschen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 40-Jähriger aus Bad Oeynhausen befuhr mit seinem PKW die Bergkirchener Straße aus Richtung Werster Straße kommend. An der Einmündung zur Straße Im Büschen bog dieser nach Zeugenangaben ohne anzuhalten nach links ab, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem Müllfahrzeug, welches die Bergkirchener Straße zum Unfallzeitpunkt in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der PKW des 40-Jährigen in einen weiteren, im Einmündungsbereich wartenden PKW einer 57-Jährigen aus Hüllhorst, geschoben. Der 40-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden. Der PKW des 40-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Bergkirchener Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsstörungen kam es nicht.

