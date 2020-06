Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung auf Parkplatz- Geschädigter im Gesicht verletzt

Herford (ots)

(sls) Am Sonntagabend (7.6.) wurde die Polizei gegen 19.00 Uhr zu einem Einsatz auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Werrestraße gerufen. Dort kam es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein 26-Jähriger von mehreren Personen körperlich angegriffen. Der Geschädigte wurde durch Schläge und Tritte deutlich im Bereich des Gesichtes verletzt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten mehrere Personen in Richtung Flussufer der Werre entlang. Zwei Personen konnten durch die Beamten im Nahbereich auf einem Sportplatz angetroffen werden. Im Rahmen der Überprüfung der Beiden wurde festgestellt, dass durch einen der 22-jährigen Beschuldigten ein Fahrzeug geführt wurde, dass auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes geparkt stand. Im Inneren des Fahrzeuges wurden zwei Metallstangen, eine schwere Halskette, Bargeld und Betäubungsmittel aufgefunden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt und asserviert. Weitere Beteiligte konnten im Rahmen der weiteren Sachverhaltsklärung angetroffen und überprüft werden. Der Grund der Auseinandersetzung und auch die Tatbeteiligung konnte letztendlich vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Geschädigte musste ärztlich versorgt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Alle weiteren Beteiligten wurden nach erfolgter Personalienfeststellung entlassen.

