Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter bohren in Terrassentür

Herford (ots)

(um) Ein ungewöhnlicher Einbruch erreignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag (09.06.) an der Mindener Straße. An einem Mehrfamilienhaus bohrten bislang unbekannte Einbrecher an dem Rahmen ein Loch und versuchten so in das Innere der Erdgeschoßwohnung zu gelangen. Die Tat blieb im Versuch stecken. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenangaben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

