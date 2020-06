Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Diebstahl sabotiert technische Geräte in Schule

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Dienstag (09.06.) hebelten bislang unbekannte Täter zunächst an einer Außentüre an einem Schulgebäude an der Salzuflener Straße. Der Einstieg in die Räumlichkeiten gelang an dieser Stelle nicht. Ein aufgehebltes Fenster ermöglichte dann das Betreten des großen Gebäudes. An Ende entfernten die Einbrecher einen Beamer gewaltsam aus der Halterung und trugen das elektronische Gerät auf den Hof. Die engere Tatzeit dürfte um kurz nach Mitternacht liegen, ergaben die Ermittlungen der aufnehmenden Beamten vor Ort. Das beschädigte Gerät hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

