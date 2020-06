Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeugkontrolle - Verdacht des Drogenkonsum eines PKW-Fahrers

Bünde (ots)

(um) Am Mittwochmorgen (10.06.), gegen 09:30 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen verdächtigen PKW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Borriesstraße. Die unäuffällig einschreitenden Beamten konnten dann einen 42-Jährigen in dessen PKW beobachten, der sich offensichtlich mit Haarspray inhalieren betäubt hatte. In der sich daraus auf dem Gelände ergebenden Fahrzeugkontrolle trafen die Beamten auf einen deutlich unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln stehen Mann aus Bünde. Der Eindruck des Gesundheitszustandes des Mannes machte es erforderlich einen Rettungswagen anzufordern, der die ärztliche Versorgung in einem nahegelegen Krankenhaus vornahm. Nach Wertung der Gesamtumstände bestand zumindest der Verdacht, dass der Mann ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis das Fahrzeug zum Verbraucherparkplatz fuhr. Ein entsprechendes Strafverfahren leiteten die Beamten ein.

