Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld/Willich: Rollerfahrer nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Krefeld (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (25. Juni 2020) hat die Polizei einen Rollerfahrer in Willich festgenommen, der sich zuvor eine lange und gefährliche Verfolgungsfahrt durch das Krefelder Stadtgebiet mit der Polizei geliefert hatte. Bei der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Als zivile Beamte gegen 1:45 Uhr an einer roten Ampel an der Kreuzung Ostwall/Südwall hielten, fiel ihnen ein Rollerfahrer auf, der sie zunächst überholte und anschließend bei Rot nach rechts auf den Südwall abbog. Das Kennzeichen des Rollers war hochgeklappt und das Licht ausgeschaltet.

Sie nahmen die Verfolgung auf und schalteten Blaulicht, Martinshorn sowie Anhaltesignale ein. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Rollerfahrer und fuhr auf die Gerberstraße entgegen der Einbahnstraße in Richtung Deutscher Ring. Dort fuhr er auf einen abgepollerten Gehweg, wo die Beamten ihn aus den Augen verloren.

Kurze Zeit später erblickten ihn Polizeibeamte auf der Oberschlesienstraße. Als er den Streifenwagen bemerkte, wechselte er auf den Gehweg und fuhr dann über den Wehrhahnweg, Bonifatiusstraße und Burgerstraße in den Stadtpark Fischeln. Beinahe wäre es dort zu einem Auffahrunfall mit einem Streifenwagen gekommen, als der Rollerfahrer auf der Grünfläche plötzlich bremste. Der Polizeibeamte reagierte rechtzeitig und konnte einen Zusammenstoß verhindern.

Anschließend flüchtete er weiter über die Kimplerstraße und bog dann nach links auf die Erkelenzer Straße ab. Dort stand ein Streifenwagen quer auf der Fahrbahn. Um die Sperrung zu umgehen, beschleunigte der Rollerfahrer und fuhr über den Gehweg an dem Streifenwagen vorbei. Dahinter stieß er beinahe mit einem zivilen Dienstfahrzeug zusammen. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig ausweichen, sodass es zu keinem Zusammenstoß kam.

Er fuhr dann erneut in Stadtpark Fischeln und lieferte sich anschließend eine Verfolgungsfahrt mit den Beamten quer durch Fischeln. In einer Sackgasse auf dem Heidekrautweg fuhr der Rollerfahrer auf einen Streifenwagen zu. Die Fahrer öffnete die Tür. Als er aussteigen wollte, fuhr der Rollerfahrer plötzlich gegen die geöffnete Fahrertür und setzte dann seine Fahrt in Richtung Kölner Straße weiter fort. Die Tür des Streifenwagens wurde beschädigt, der Polizist blieb zum Glück unverletzt.

Von der Kölner Straße fuhr er dann entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn 44 in Richtung Aachen. Am Rastplatz Hoxhöfe verloren die Beamten den Flüchtigen aus den Augen.

Weil sie den Rollerfahrer aus einem vorherigen Einsatz wiedererkannten, postierten sich zivile Beamte der Polizei Krefeld an der Wohnanschrift des Willichers. Gegen 2:55 Uhr kam er an seiner Wohnanschrift an. Kurz davor schaltete er seinen Roller aus und schob die letzten Meter bis zum Haus. Als sie ihn festnahmen, widersetzte er sich, wodurch die beiden Beamten leicht verletzt wurden. Sie blieben dienstfähig. Während der gesamten Verfolgungsfahrt kam es glücklicherweise zu keiner Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern.

Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch beim 31-jährigen Deutschen. Zudem machte er verwirrte Angaben, sodass der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Sie nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auch sein Roller wurde sichergestellt. Der polizeibekannte Willicher kam vorübergehend in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (291)

