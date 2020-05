Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Reifenhandel

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstag, 9. Mai, 13 Uhr, und Montag, 11. Mai, 9 Uhr, in einen Reifenhandel an der Münsterstraße ein. Die Einbrecher gelangten auf das Gelände, durchtrennten dort die Verriegelung von zwei Containern und stahlen etwa 100 Felgen mit Bereifung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

