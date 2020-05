Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am späten Samstagabend, 9. Mai, auf der Bottroper Straße in Horst musste ein 27-jähriger Hyundai-Fahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen 23.50 Uhr beschädigte der Herner dort ein abgestelltes Auto. Anschließend flüchtete er. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten trafen den Flüchtigen kurze Zeit später an und nahmen sie mit zur Wache. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

