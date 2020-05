Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fünfjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag, 10. Mai, wurde ein Fünfjähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Rotthauser Straße unweit der Hartmannstraße verletzt. Der Junge überquerte dort gegen 14.10 Uhr zwischen zwei geparkten Autos zu Fuß die Straße und wurde hierbei vom KIA einer 76-jährigen erfasst. Die Autofahrerin aus Gelsenkirchen war in Richtung Hiberniastraße unterwegs. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

