POL-GE: Mit Spuckhaube ins Gewahrsam gebracht

Ein Strafverfahren wegen Widerstandes, Körperverletzung und Beleidigung erwartet jetzt einen mit Haftbefehl gesuchten Gelsenkirchener, nachdem er am Donnerstag, 7. Mai, eine Frau geschlagen und anschließend Polizisten angegriffen hatte. Gegen 18.20 Uhr trafen die Beamten den alkoholisierten 36-Jährigen auf der Vinckestraße an. Er hockte in einem Gebüsch und versteckte sich vor der Polizei. Zuvor hatte er auf der Horster Straße eine Frau geschlagen und leicht verletzt und war vor Eintreffen der alarmierten Polizei geflüchtet. Bei der Kontrolle verhielt sich der Gelsenkirchener aggressiv. Ihm wurden Handfesseln angelegt. Die Beamten wollten den 36-Jährigen mit zur Wache nehmen. Daraufhin beleidigte er die Polizisten, wollte sich losreißen und versuchte einen Beamten mit einem Kopfstoß zu verletzten. Die Widerstandshandlungen wurden unterbunden. Da der Randalierer die Polizeibeamten auch mehrfach anspuckte, wurde ihm eine Spuckschutzhaube übergezogen. Im Polizeigewahrsam musste er eine Blutprobe abgeben. Weitere Überprüfungen ergaben, dass gegen den 36-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Sachbeschädigung bestand.

