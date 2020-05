Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Renitenter Ladendieb gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Geschäft an der Hochstraße in Buer sucht die Polizei den flüchtigen Täter. Dieser stahl am Mittwochnachmittag, 6. Mai, gegen 16.10 Uhr, aus einer Auslage des Schmuckgeschäfts einen Ohrring und wurde dabei von einer Angestellten beobachtet. Die Frau sprach den Dieb an. Der Ertappte stieß sein Gegenüber zur Seite und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Er ist etwa 20 Jahre alt, hatte kurz rasierte schwarze Haare und trug eine schwarze Jogginghose sowie ein weißes Sweatshirt mit blauen Ärmeln. Der Flüchtige wurde von zwei Jugendlichen begleitet. Die Mitarbeiterin des Geschäfts blieb unverletzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

