Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 14-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ückendorf ist am Dienstagabend, 5. Mai 2020, ein 14 Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Die Jugendliche war als Sozia mit ihrem 16 alten Bruder auf einem Motorrad auf der Ückendorfer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als es um 19.57 Uhr auf der Kreuzung mit der Hohenfriedberger Straße zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 52 Jahre alten Gelsenkircheners kam, der auf die Ückendorfer Straße abbiegen wollte. Die jungen Leute konnten nicht bremsen und stürzten. Die beiden Jugendlichen wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden, die Mitfahrerin wurde stationär aufgenommen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

