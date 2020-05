Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Gelsenkirchen (ots)

Einen Zigarettenautomaten an der Middelicher Straße in Resse haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen, 6. Mai, aufgesprengt. Gegen 1.30 Uhr sah ein Anwohner einen hellen Lichtschein und hörte anschließend einen lauten Knall. Daraufhin begab er sich auf die Straße und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Automat, der zuvor an einer Hausfassade befestigt war, stark beschädigt auf dem Gehweg lag. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise zur Tat und zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

