Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Männer nach Streit leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Aus bislang nicht bekannten Gründen sind am vergangenen Samstag, 2. Mai 2020, gegen 10.20 Uhr zwei Männer auf der Hochstraße in Buer in Streit geraten. Beide erlitten dabei leichte Verletzungen. Ein Verletzter, ein 35 Jahre alter Gelsenkirchener, begab sich nach dem Streit in Richtung Freiheit, wo er von Polizeibeamten gegenüber eines Krankenhauses angetroffen wurde. Er gab an, nach einem zunächst verbalen Streit von einem ihm Unbekannten angegriffen und mit einem Messer am Bein verletzt worden zu sein. Der Tatverdächtige sei nach dem Angriff in Richtung Buer-Gladbecker Straße geflüchtet. Auch der wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und blutete im Gesicht. Zeugen gaben an, dass das drei weitere Personen, eine weibliche und zwei männliche, ebenfalls dabei waren. Der Geschädigte ließ sich im Krankenhaus ambulant behandeln. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen oder seinen Begleitern machen können. Der Gesuchte ist etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, schlank und 40 bis 50 Jahre alt. Er war dunkel gekleidet und trug eine bunte Kappe mit der Aufschrift "Ruhrpott". Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -7510 oder an die Kriminalwache unter -8240.

