POL-GE: Zeugen für Brandstiftung gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Auto brannte am frühen Samstagmorgen, 3. Mai, auf einem Parkplatz an der Erdbrüggenstraße in Bismarck vollständig aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Flammen gegen 0.25 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Die konnte das Feuer schnell löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache).

