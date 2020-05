POL-GE: Polizisten räumten Wohnhaus in Schalke-Nord

Polizei Gelsenkirchen

Offenbar angebranntes Essen auf einem Herd löste am Donnerstagabend, 7. Mai, einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord aus. Gegen 21.20 Uhr hörte eine Funkwagenbesatzung der Gelsenkirchener Polizei während Streifenfahrt im Bereich Schalker Meile lautes Schreien und stellte anschließend einen Brand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses fest. Durch ein Fenster waren lodernde Flammen zu sehen. Die Beamten alarmierten die Feuerwehr und betraten das Gebäude. Sie forderten die Bewohner auf, das Haus zu verlassen. Im zweiten Obergeschoss traten sie auch zwei verschlossene Wohnungstüren auf, nachdem sie den Hinweis erhalten hatten, dass sich dort noch Personen aufhalten würden. Eine ältere Frau wurde von den Polizisten nach draußen getragen. Anschließend löschte die mittlerweile eingetroffene Feuerwehr die Flammen in der Brandwohnung ab. Verletzt wurde niemand. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar, es entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

