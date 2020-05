Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Objekte und Gebäude mit Hakenkreuzen sowie Schriftzügen beschmiert

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Graffiti-Sprayer beschmierten in der Nacht von Donnerstag, 7. Mai, auf Freitag, 8. Mai, etwa ein Dutzend Objekte sowie Gebäude in den Stadtteilen Erle, Bulmke-Hüllen und Ückendorf. Die Farbschmierer brachten dort Hakenkreuze und unterschiedliche Schriftzüge mit rosa-pinker Farbe auf. Die meisten Taten (9) ereigneten sich in Erle. Betroffen waren unter anderem Unterführungen, Haus- und Grundstücksmauern, Fahrzeuge sowie Stromkästen. Die Gelsenkirchener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Taten und zu Tatverdächtigen nehmen der Staatsschutz unter der Rufnummer 0209 365-8501 oder die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365-8240 entgegen.

