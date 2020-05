Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verfolgungsfahrt endet mit Blutprobe

Altena (ots)

Polizeibeamte auf Streifenfahrt bemerkten Freitag, um 2.37 Uhr, einen verdächtigen PKW. Dieser stand am Hemecker Weg und beschleunigte, als er die Polizeistreife erkannte. Die gegebenen Anhaltezeichen missachtete der Fahrer und flüchtete stattdessen mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Fahrt ging über etwas mehr als 6 Kilometer den Hemecker Weg hinunter, über die Rahmedestraße in Richtung Lüdenscheid. In der Ortslage Dünnebrett (Krummenscheider Weg) gelang es Polizeibeamten dem Flüchtigen ein Hindernis zu bereiten und ihn zu stellen. Es ergaben sich Verdachtsmomente, dass der 42-jährige Lüdenscheider seinen PKW unter dem Einfluss von Alkohol sowie Drogen führte. Ein Arzt entnahm ihm zwei Blutproben. Das Auto des Tatverdächtigen wurde sichergestellt. Der Flüchtige ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

