Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Herscheid (ots)

Ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Solingen befuhr heute, gegen 15 Uhr, die L707 von der Nordhelle kommend in Richtung Herscheid. Am Ende der 2. so genannten "Applauskurve" kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf der dortigen Wiese kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden betrug mehrere hundert Euro.

