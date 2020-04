POL-LG: ++ 11-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Fahrt unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Pkw ++ Diebstahl aus Scheune ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Fahrt unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Pkw

Am frühen Nachmittag des 13.03.20 fuhr ein 28 Jahre alter Lüneburger mit einem VW davon, den der Eigentümer in der Bardowicker Straße nur kurz abgestellt hatte, um in der Straße etwas abzuholen. Der Eigentümer, der versehentlich den Fahrzeugschlüssel hatte stecken lassen, rief umgehend bei der Polizei an. Kurz daraufhin wurde der VW in der Stresemannstraße von einer Polizeistreife gesichtet. Der 28 Jahre alte Fahrer versuchte zu flüchten und gefährdete aufgrund seiner Fahrweise im Bereich der Stresemannstraße und Lindenstraße mehrere andere Autofahrer, bevor er schließlich angehalten werden konnte. Der 28-Jährige wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wobei sich herausstellte, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest bestätigte dies. Aufgrund seiner psychisch auffälligen Verhaltens wurde der 28-Jährige in eine Psychiatrische Klinik verbracht. Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer des blauen VW Golfs am Montagnachmittag gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Rullstorf - Einbruch in Bäckerei

Am 12.04.20, zwischen 21.50 und 23.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Bäckerstraße ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und versuchten in dem Büro der Bäckerei gewaltsam einen Tresor zu öffnen. Es entstand Sachschaden, jedoch erlangten die Täter kein Geld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - mit Gehwegplatte geworfen

Zwischen dem 09. und 14.04.20 versuchte unbekannte Täter ein Fenster eines Büros in der Käthe-Krüger-Straße mit einer Gehwegplatte einzuwerfen. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen

Lüneburg - ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Am 13.04.20, gegen 21.45 Uhr, wurde der 38 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrades im Munstermannskamp von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte u.a. positiv auf THC und Amphetamine. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Außerdem wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Lüneburg - Jugendlicher fährt unter Alkoholeinfluss

Am 14.04.20, gegen 04.45 Uhr, wurde der 17 Jahre alte Fahrer eines VW in der Bahnhofstraße von der Polizei kontrolliert. Der 17-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, hatte jedoch vor Antritt der Fahrt Alkohol konsumiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der Jugendliche räumte zudem ein, dass er vor einigen Tagen Cannabis konsumiert hat und hatte etwas Marihuana dabei. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren gegen den 17-Jährigen ein.

Amelinghausen - Polizei stellt Drogen sicher

Am späten Abend des 13.04.20 wurden der Polizei drei verdächtige Personen im Rackerstieg im Bereich eines Geldinstitutes gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei flüchten die Personen, jedoch konnte ein 17-Jähriger in der Nähe angetroffen werden. Bei der folgenden Durchsuchung stellten die Polizeibeamten Drogen und eine Feinwaage sicher. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rullstorf - zwei Leichtverletzte nach Unfall

Am 13.04.20, gegen 09.55 Uhr, befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Nissan die Straße Zum Bahnhof aus Richtung Ortsmitte kommend und wollte die K2 geradeaus überqueren. Hierbei übersah er den Renault einer 68-Jährigen, die mit ihrem Pkw in Richtung Scharnebeck unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sowohl der Nissan-Fahrer als auch die Renault-Fahrerin jeweils leicht verletzt wurden. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 17.500 Euro.

Nahrendorf - mit Pkw überschlagen - leicht verletzt

Am 13.04.20, gegen 16.30 Uhr, bog ein 19-Jähriger mit seinem VW von der B216 kommend nach links auf die K25 ab. Vermutlich kam er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow, OT Schmarsau - Diebstahl aus Scheune

Unbekannte Täter haben zwischen dem 09. und 13.04.20 aus einer Scheune in der Arendseer Straße Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. U.a. nahmen die Täter einen Akkuschrauber, einen Elektrohobel und eine Stichsäge mit. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Bergen (Dumme) - Scheibe eingeworfen

Zwischen dem 12.04.20, 17.00 Uhr, und dem 13.04.20, 08.30 Uhr, zerstörten unbekannte Täter die Eingangstür eines Clubhauses in der Bahnhofstraße. Es entstand ein Schaden von geschätzten 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Gerdau - 11-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 13.04.20, gegen 17.25 Uhr, fuhr ein 11 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad von einem Grundstück auf die Fahrbahn des Groß Süstedter Wegs, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Der 52-jährige Fahrer eines Skoda versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Uelzen - Pkw zerkratzt

Zwischen dem 11.04.20, 20.00 Uhr, und dem 12.04.20, 12.15 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter dem Lack eines Opel Corsa, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hugo-Steinfeld-Straße abgestellt war. An dem Opel entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

