POL-LG: Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen 09-10.04.2020

Stadt und Landkreis Lüneburg

PKW-Aufbrüche Ergänzend zu den bereits gestern mitgeteilten PKW-Aufbrüchen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen unbekannte in dieser Nacht noch öfter zu: Im Schießgraben wurde am frühen Donnerstagmorgen ein Mercedes und ein BMW angegangen. Aus dem BMW wurde unter anderem der Fahrzeugschein entwendet. Ebenfalls ein Mercedes war Ziel der Täter auf dem Marienplatz. Hier ist bisher unbekannt, ob etwas entwendet wurde. Auf dem Gelände der Landkreisverwaltung am Michaeliskloster wurde bei einem Audi ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen. Hier erbeuteten die Täter zwei Tankkarten. Im Graalwallparkhaus wurde bei einem Audi-Cabrio ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen. Entwendet wurde auch hier nichts. Hinweise nimmt die Polizei unter 04131/83062215 entgegen.

Verstoß gegen das Näherungsverbot und Drogen dabei Weil sie sich im eh für Personen gesperrten Hangbereich am Kreidebergsee aufhielten wurden dort 4 Männer von der Polizei kontrolliert. Sie wurden auf die bestehende Allgemeinverfügung hingewiesen und erhielten einen Platzverweis. Die Beamten nahmen bei den Maßnahmen deutlichen Marihuanageruch wahr und durchsuchten die vier Personen. Hier wurden bei einem 33-jährigen Drogen gefunden. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden von weiteren verbotenen Substanzen. Gegen den jungen Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung in einer Bankfiliale Ein 19-jähriger Lüneburger mit syrischen Wurzeln beschädigt am Donnerstagabend mutwillig den Geldautomaten in einer Bankfiliale am Oedemer Weg. Anschließend bittet er Passanten darum die Polizei zu rufen, da er Hilfe benötige. Er wurde im psychiatrischen Klinikum einem Arzt vorgestellt.

Schwere Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang Auf der K53 in Scharnebeck fuhr ein 31-jähriger am späten Donnerstagabend mit seinem BMW deutlich zu schnell von Echem kommend in den Kreisverkehr am Schiffshebewerk. Er fuhr über den Kreisel hinaus, hob ab, überschlug sich und kam auf dem Dach jenseits des Kreisels zu liegen. Der Fahrer und der sein Beifahrer konnten sich selbst befreien und wurden nur leicht verletzt. Da bei dem Unfall Alkohol im Spiel war wurde eine Blutprobe genommen und der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Versuch eines PKW-Diebstahls In der Straße Auf der Rübekuhle drangen Unbekannte in einen VW ein. Mit dem zufällig im Wagen gefunden Ersatzschlüssel des PKW wurde dieser gestartet. Offenbar aus Unvermögen wurde aber Vorwärts- und der Rückwärtsgang verwechselt und so endete der Diebstahlsversuch in einem Gebüsch. Hinweise an 04131-83062215.

Fahrten unter Alkoholeinfluss In der Nacht zu Freitag stellten Polizisten zwei betrunkene Autofahrer fest. Ein Promillepilot wurde an in der Erbstorfer Landstraße kontrolliert. Der 37-jähriger Lüneburger pustete 1,17 Promille und musste seinen Führerschein abgeben. Auch ein 47-jähriger Mann stieg trotz Alkoholeinflusses hinter das Steuer seines Transporters. Der Lüneburger wurde in Neetze kontrolliert und hatte 1,14 Promille intus. Auch er muss nun zu Fuß gehen und sich einem Strafverfahren stellen.

Landkreis Uelzen

Zeitraum: Gründonnerstag, 09.04.2020 bis Karfreitag, 10.04.2020

Es haben sich keine presserelevanten Sachverhalte zugetragen.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Pressemitteilung für den Zeitraum vom

09.04. bis 10.04.2020

Drogenfahrt

Am Donnerstag, um 17.30 Uhr, wurde ein 19-jähriger PKW-Fahrer in Lüchow, in der Straße An den Gärten, kontrolliert. Ein Urinvortest auf Betäubungsmittelbeeinflussung verlief positiv. Den jungen Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Einbruch in Sportheim

Am frühen Freitagmorgen wurde ein Fenster eines Sportheimes in Lüchow, Schulweg, gewaltsam geöffnet. Aus dem Gebäude wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Sachbeschädigung

Unbekannte fällten mit einer Axt, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, eine Eiche auf einem Feldweg zwischen Lüchow und Lübeln. Weiterhin rollten sie einen Rundballen in einen Wassergraben. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei..

