Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen 11.-13.04.2020

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Ladendiebstahl

Ein der Polizei gut bekannter Lüneburger steckte sich am Karfreitag Morgen in einem Geschäft am Bahnhof acht Getränkedosen in die Tasche und versucht das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Cafés sieht den 33-jährigen dabei und hält ihn auf bis die Polizei eintrifft. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

In einem Lebensmittelgeschäft in Adendorf wird von Angestellten eine 56-jährige Adendorferin von einer Mitarbeiterin des Geschäfts ebenfalls beim Diebstahl erwischt. Auch leitete die Polizei ein Verfahren ein.

Rollerdiebstähle

Gleich zwei Rollerdiebstähle erbrachten am Wochenende nicht den gewünschten Erfolg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten vermutlich drei männliche Personen, einen Roller von einem Hinterhof Auf der Altstadt zu entwenden. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei. Die flüchtenden Täter mussten immerhin den Roller auf der Flucht zurücklassen. Am Samstag wurde auch in Kirchgellersen ein Roller entwendet. Auch dieser konnte in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden, dass sie durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet wurden

Auto fährt Radfahrerin an

In Embsen kam es bereits am Freitag zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die 44-jähriger Melbeckerin fuhr auf dem Radweg in der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte. Ein 54-jähriger Audifahrer kam aus der Straße Papendoren und übersah die Radlerin. Sie wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und dem Klinikum in Lüneburg zugeführt.

Häusliche Gewalt

Im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor kam es am Freitagabend zu einem handfesten Streit zwischen einem Paar. Der 79-jährige stieß seine 2 Jahre jüngere Lebenspartner an den Schultern und drohte ihr. Er wurde von der Polizei für fünf Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

Am frühen Samstagabend kam es in der Weststadt zu einem weiteren Fall von Gewalt in der Familie. Der 50-jährige beleidigte seine 43-jährige Ehefrau und zerschlug eine Außenlampe. Die Tatsache, dass er von der Polizei eine Wegweisung erhielt ignorierte er und kehrte mehrfach zur Wohnung zurück. Schließlich wurde er zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme in Gewahrsam genommen.

Auch in Hohnstorf wurde ein Ehestreit mit Gewalt ausgetragen. Eine 42-jährige schlug ihrem 48-jährigem Mann mit einem Holztablett auf den Kopf, sodass er eine Platzwunde erlitt. Die Dame war auch durch die eintreffende Polizei kaum zu beruhigen und wurde für 10 Tage der Wohnung verwiesen.

Einbrüche

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstagmorgen verschafften sich unbekannte Zugang zu einer Zahnarztpraxis in der Marie-Curie-Straße. Dort entwendeten sie u.a. Bargeld. Ebenfalls im Tatzeitraum von Donnerstag bis Samstag zerstörten Einbrecher eine Fensterscheibe der Kindertagesstätte St. Johannis An den Reeperbahnen. Auch hier waren die Täter auf Bargeld aus. Am Blümchensaal brachen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Keller auf. Obwohl dort Wertgegenstände vorhanden waren wurde offenbar nichts entwendet. Ebenfalls Bargeld entwendet werden konnte bei einem Einbruch in ein Bürogebäude am Altenbrückerdamm. Auch hier stehen die Täter bislang nicht fest. Hinweise an 04131-8306-2215

Rechtswidrige Versammlung

Am Samstag führten ca. 15 Personen an der Reichenbachkreuzung eine Veranstaltung durch, die von der Polizei als Versammlung gewertet wurde und somit nach derzeitig geltender Allgemeinverfügung verboten ist. Die Teilnehmer wollten auf die Situation der Flüchtlinge hinweisen und forderten die Öffnung von Hotels, um den Flüchtlingen eine Unterkunft bieten zu können. Die Polizei löste die Versammlung auf und prüft nun die Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Teilnehmer und den Leiter der Versammlung.

Auseinandersetzung unter Nachbarn Nachdem die Parteien schon länger im Streit leben, kam es Samstag zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Ein 44-jähriger drohte seinen Nachbarn und richtete einen Gartenschlauch auf seinen 79-jährigen Kontrahenten, wobei dieser unglücklich am Auge getroffen und leicht verletzt wurde. Später kam es erneut zu einem Aufeinandertreffen der Streitparteien. Hier ging es zunächst lautstark zu bevor die 77-jährige Ehefrau des vorherigen Opfers mit einer Gaspistole in Richtung des Kontrahenten schoss. Auch dieser wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizei stellte die Waffe sicher und leitete Strafverfahren ein.

Verkehrsunfall

Am Samstagmorgen kam ein Audifahrer auf der K20 zwischen Embsen und Wetzen von der Fahrbahn ab und kam auf einem Spargelfeld zum Stillstand. Der 22-jähriger Fahrzeugführer gab an, dass er Rehen ausgewichen sei, die über Straße liefen. Er blieb unverletzt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen Führerschein hat und er den PKW zuvor entwendet hat. Ihn erwarten nun Strafverfahren.

Uelzen

Verkehrsstraftaten

Dass es noch immer Wissenslücken bei den Fahrzeugführern der zunehmend im Straßenbild anzutreffenden E-Scooter gibt, zeigten etliche Überprüfungen dieser Elektro-Kleinstfahrzeuge durch die Polizei an diesem Wochenende. Am Samstagnachmittag wurde ein 26jähriger Kurstadtbewohner in Bad Bevensen mit einem E-Scooter angehalten, für den kein Kfz-Haftpflichtschutz bestand. Am Sonntagvormittag fiel der Polizei ein E-Scooter in Uelzen auf, der ebenfalls ohne Kennzeichen im Straßenverkehr geführt wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 32jährige Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand.

Am Samstagnachmittag wurde in Bad Bevensen ein Kleinkraftrad kontrolliert, dessen 25jähriger Fahrzeugführer keinen Versicherungsschutz für seinen Roller nachweisen konnte.

Ein Verfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs leitete die Polizei gegen einen 53jährigen Motorradfahrer ein, der am Sonntagabend in Uelzen unterwegs war. Das Kennzeichen am Krad war in der Mitte abgeknickt, so dass eine Lesbarkeit nicht mehr gegeben war.

Sonstige Straftaten

Dumm gelaufen: Am Karfreitag fiel einer Polizeistreife auf, dass auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hauenriede Rindenmulch verladen wurde. Eine nähere Überprüfung brachte ans Licht, dass sich ein 63jähriger Mann und seine gleichaltrige Lebensgefährtin den Rindenmulch widerrechtlich aneignen wollten. Die Polizei gebot dem Treiben Einhalt und leitete ein Strafverfahren ein.

Zwei Strafverfahren leitete die Polizei am Samstagabend gegen einen 37jährigen Uelzener und einen 24jährigen Hansestädter ein. Nach den bisherigen Ermittlungen beleidigte der 37-Jährige seinen jüngeren Kontrahenten zunächst durch die Verwendung von Schimpfwörtern, was diesen derart erboste, dass er zum Pfefferspray griff und dieses dem Älteren ins Gesicht sprühte.

Sonstiges

Eine Nacht im Polizeigewahrsam musste ein 50jähriger Hansestädter verbringen, nachdem er stark alkoholisiert in Streit mit seiner Ehefrau geriet. Da sich der Mann auch gegenüber der hinzugerufenen Polizei partout nicht beruhigen wollte und sich uneinsichtig zeigte, wurde er zur Verhinderung weiterer Ausschreitungen bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Erfreulich einsichtig zeigte sich der größte Teil der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Uelzen hinsichtlich der momentan herrschenden Einschränkungen der Lebensqualität infolge der Corona-Pandemie. Dort, wo die Polizei die Nichteinhaltung des gebotenen Mindestabstandes feststellte und die Menschen ansprach, wurde das Gebot sofort umgesetzt. Auch größere Feiern von nicht miteinander verwandten Menschen wurden nicht bekannt. Zweimal wurde die Polizei in der Gemeinde Suderburg zu in Feuerschalen entfachten Feuern gerufen. In einem Fall wurde das Feuer durch die Entfacher gelöscht, im anderen Fall hatten es die Menschen jedoch arg übertrieben und das Feuer hat derartige Ausmaße, dass die Feuerwehr zum Ablöschen hinzugezogen wurde.

Lüchow- Dannenberg

Einbruchdiebstahl in Optikergeschäft in Lüchow

Im Tatzeitraum von Samstag, d. 11.04.2020 bis Sonntag, d. 12.04.2020, drangen bislang unbekannte Täter in ein Optikerfachgeschäft in Lüchow ein. Der oder die Täter konnten unerkannt mit Diebesgut flüchten und verursachten einen nicht unerheblichen Sachschaden. Sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Lüchow: 05841/122 215.

Einbruchdiebstahl in Gartenlaube in Lüchow

Im Tatzeitraum von Samstag, d. 04.04.2020 bis Samstag, d. 11.04.2020, drangen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Nähe der Bleichwiesen in Lüchow ein. Der oder die Täter konnten anschließend ohne Diebesgut flüchten, verursachten jedoch einen Schaden von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Lüchow: 05841/122 215.

Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte in Dannenberg

Am Samstag, d. 11.04.2020, gegen 23:30 Uhr, stellten Polizeibeamte in Dannenberg einen 42-Jährigen Radfahrer fest, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Im Rahmen der anschließenden Blutentnahme im Krankenhaus in Dannenberg leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Beamten leiteten dementsprechende Strafanzeigen gegen den Beschuldigten ein.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Samstag, d. 11.04.2020, gegen 14:30 Uhr, stellten Polizeibeamte im Bereich der Gemeinde Quickborn einen 34-Jährigen fest, dessen Kleinkraftrad keinen entsprechenden Versicherungsschutz aufwies. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Fahren ohne Führerschein und Versicherungsschutz

Am Sonntag, d. 12.04.2020, gegen 18:30 Uhr, stellten Polizeibeamte in Dannenberg einen 23-Jährigen fest, der mit seinem Kleinkraftrad öffentlichen Verkehrsraum befuhr, ohne im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Zudem wies das Kleinkraftrad keinen entsprechenden Versicherungsschutz auf. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Sachbeschädigung in Lüchow

Im Tatzeitraum von Samstag, d. 11.04.2020 bis Sonntag, d. 12.04.2020, zerstachen bislang unbekannte Täter drei Pkw-Reifen an einem geparkten Fahrzeug in der Straße Am Deich in Lüchow. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Lüchow: 05841/122 215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst

Tel.: 04131 / 8306 2215



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell