Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friedewald - Diebstahl eines Transparent

Friedewald (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende ein Transparent der Bürgerinitiative Stegskopf mit der Aufschrift "Freie Wege für Alle". Das Transparent war an einem Bauzaunelement angebracht, welches an der Einmündung Alexanderring / In den Steinen aufgestellt war. Die unbekannten Täter entwendeten das komplette Zaunelement, so dass es vermutlich mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger abtransportiert wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Betdzorf unter 02741/9260 entgegen.

