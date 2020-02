Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach - Serie Diebstahl auf Friedhof Brachbach

Brachbach (ots)

Bei der Polizei wurden in den vergangenen Wochen mehrfach Anzeigen erstattet, nachdem von verschiedenen Gräbern auf dem Friedhof in 57555 Brachbach Kerzen, Deko Artikel und/oder Blumen bzw. Pflanzen entwendet worden sind. Der entstandene Schaden ist zumeist nicht sehr hoch, daher wird der Vorfall auch in vielen Fällen nicht zur Anzeige gebracht.

Es wird daher seitens der Polizei noch einmal gefragt: Wer hat auf dem Friedhof in Brachbach, Konrad - Adenauer Straße, Personen festgestellt, die Gegenstände von fremden Gräbern abräumen? Wer ist selbst Geschädigter?

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Betzdorf unter der Rufnummer 02741-9260

